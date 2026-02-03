Haberler

Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan E.C.U. idaresindeki 27 BBT 853 plakalı otomobil, kavşakta H.K'nin kullandığı 07 BGM 624 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 27 BBT 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.A. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, olaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.

