Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü - Haberler

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Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tarla sürerken çapa makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tarla sürerken çapa makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Uzunkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Deveci (64), evinin yakınındaki tarlayı sürdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Deveci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Yusuf Deveci, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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