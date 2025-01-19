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Antalya'da Çandır Fasulyesi Şenliği Düzenlendi

Antalya'da Çandır Fasulyesi Şenliği Düzenlendi
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Antalya'nın Yarbaşçandır Mahallesi'nde, Konyaaltı ve Manavgat Belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen 'Çandır Fasulyesi Şenliği'nde, katılımcılara yöresel piyaz ikram edildi ve kültürel miras vurgulandı.

Antalya'da, Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirilen fasulyenin tanıtımı için "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi ile Manavgat Belediyesinin işbirliğinde Hayatpark'ta düzenlenen festivalde katılımcılara Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın altın susamından yapılan tahin kullanılarak yapılan piyaz ikram edildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptığı konuşmada, piyazın Antalya'nın tescilli bir ürünü olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin yemek kültürünü ve tarımsal mirasını korumak hepimizin görevidir. Bu etkinlikleri, hem kültürel mirasımızı yaşatmak ve desteklemek hem de sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz." dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da Manavgat'ın altın susamlı tahini ile Konyaaltı'nın Çandır fasulyesinin birleşmesiyle ortaya eşsiz bir piyaz yemeği çıktığını kaydetti.

Etkinlikte sahne alan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yöresel oyunları da beğeni topladı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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