Antalya'da "Çanakkale Sergisi" açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Antalya'da, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 1000 parça malzemenin bulunduğu "Çanakkale Sergisi" açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergi, Çanakkale'ye gitme imkanı olmayan öğrenciler ve vatandaşların müzedeki parçaları görmeleri, milli ve manevi duyguları yakından hissetmeleri amacını taşıyor.

Sergi, 3 Nisan'a kadar 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Sergi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, 10 yıldır Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirtti.

Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayanlara Çanakkale'yi anlatmak istediklerini aktaran Yürükaslan, "10 yıldır bütün Türkiye'yi bölge bölge, karış karış dolaşıyoruz. Bu sene müzenin son senesi, Çanakkale'de sabit binasına geçecek." ifadelerini kullandı.