Antalya'da cam yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cam yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaraladı.

Kaza, Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Anıl K. idaresindeki 33 AFY787 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkıp devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Anıl K.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kamyon sürücüsü, tedavi altına alındı. Anıl K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. - ANTALYA