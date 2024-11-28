Antalya'da Çalıntı ve Gümrük Kaçağı Araçlara El Konuldu

Antalya'da çalıntı ve gümrük kaçağı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 9 araca el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalıntı ve gümrük kaçağı araçların parçalanarak yedek parça olarak kullanılmasının önlemesi amacıyla çalışma yapıldı.

Operasyonda şasi numaralarının değiştirildiği tespit edilen 9 araca el konuldu.