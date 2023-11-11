Antalya'da Çalıntı Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Operasyonu

Antalya'da çalınan motosiklet ve elektrikli bisikletleri atölyesinde parçalara ayırıp boyayarak tanınmayacak hale getirdikten sonra satmayı planlayan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın çalınan motosiklet ve elektrikli bisikletleri kurmuş olduğu atölyesinde boyama, parça değişikliği, blok ve şase numarasını kazıma gibi işlemler sonucunda çalıntı motorları tanınmayacak hale getirerek piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli şahsın atölyesinde yapılan arama sonucunda, 5 parçalanmaya hazır motosiklet, 20 parçalanmış motosiklet ve motosiklet parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA