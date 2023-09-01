Antalya'da Çalıntı Bisiklet Operasyonu: 42 Bisiklet Ele Geçirildi

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde farklı adreslerden çalınan bisikletleri alıp boyadıktan sonra satan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada 42 bisiklet ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı bisikletleri satanların olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Kepez ilçesinde şüpheli 2 kişinin bölgede çalınan bisikletleri satın alarak, rengini ve parçalarını değiştirerek piyasaya süreceklerini tespit etti. Şüphelilerin evine baskın yapan jandarma ekipleri, parçalanmış bisikletlerle karşılaştı. Bisiklet atölyesine çevrilen evde yapılan aramalarda farklı marka ve modellerde 42 bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi, soruşturma sonrası adliyeye sevk edilecek.(DHA)