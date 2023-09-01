Antalya'da Çalıntı Bisiklet Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da çalıntı bisikleti satın alarak rengini ve parçalarını değiştirip piyasaya süreceği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 42 bisiklete el konuldu.

Antalya'da çalıntı bisikleti satın alarak rengini ve parçalarını değiştirip piyasaya süreceği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 42 bisiklete el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 2 şüphelinin bölgede çalınan bisikletleri satın alarak bisikletlerin rengini ve parçalarını değiştirerek piyasaya süreceklerinin tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değişik marka ve modelde 42 bisiklet ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - ANTALYA