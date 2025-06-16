Antalya'da Çalınan Tekne Bulundu!

Antalya'da Çalınan Tekne Bulundu!
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalınan 8 metrelik tekne, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Finike Limanı yakınlarında bulundu. Tekne sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. Polis, çalıntı tekneyi kimin çaldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da çalınan tekne, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan 8 metrelik teknenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu, teknenin Finike Limanı yakınlarında olduğunu tespit edildi.

Tekne, sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Polis, tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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