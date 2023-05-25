Antalya'da çalınan 10 araç sahiplerine teslim edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan ve değeri 2 milyon 545 bin TL olan 10 aracı 4 ilde bulup, sahiplerine teslim etti. Yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan ve değeri 2 milyon 545 bin TL olan 10 aracı 4 ilde bulup, sahiplerine teslim etti. Yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son 1 ay içerisinde anahtarı üzerinde bırakılan veya unutulan 10 aracı çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çalınan araçların sosyal medya platformlarında ilana koyularak satıldığını belirledi. Araçları Konya, Karaman, Burdur ve Denizli'de 'evraksız araç' adı altında, piyasa değerinden düşük fiyata satan kişilerin tespiti için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 500 güvenlik kamerasını inceleyerek tespit ettikleri 9 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalınan araçlara ait malzemeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.T., B.T. ve M.Y. tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Piyasa değeri toplam 2 milyon 545 TL olan 10 aracın tamamı sahiplerine teslim edildi. (DHA)