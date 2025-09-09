Antalya'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan ot, çalılık yangını boya, demir ve tadilat malzemelerinin bulunduğu depoya sıçramadan söndürüldü.

Güzelbağ Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde çıkan ot, çalılık yangınını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, alevlerin iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Boya, demir ve tadilat malzemelerinin bulunduğu deponun dış duvarına kadar gelen yangın, iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda boya, demir ve tamirat malzemelerinin bulunduğunu belirten iş yeri sahibi Mehmet Gürbüz, "Arkada çalılık vardı, oradan başladı. Nasıl yandığını bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. İçeride tamirat malzemeleri vardı. Burada boya dükkanımız var, demir dükkanımız var. Olası bir faciayı itfaiye önledi. Bir zararımız yok" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,