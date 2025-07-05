Antalya'da Çalılık Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

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Antalya'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından mısır tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, mısır tarlalarına ulaşmadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangını söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da kepçe ve küreklerle yardımcı oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilova ile Güzeloluk mahalleleri arasında yer alan 1687 Sokak üzerindeki çalılık alanda çıktı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleriyle 1687 Sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başladı.

Ekipler, ot ve çalılık alandaki yangını söndürdüğü esnada alevler sokak üzerinde bulunan kanaldaki otlara da sıçradı. Yangının mısır tarlalarına doğru gittiğini görenler de ellerine aldıkları küreklerle söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar ise kepçeleriyle tarladan toprak alarak alevlerin üzerine attı. İtfaiye ekibi kanaldan araçlarına su çekerek yangını 45 dakikalık çalışmayla söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber - Kamera: Adem AKALAN- Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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