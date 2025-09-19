Antalya'da Çalılık Alanda Yangın: 2 Ev Yandı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki çalılık alanda çıkan yangın evlere sıçardı 2 evin tamamen yandığı, 2 evin de kısmen zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Kırcami bölgesinde çalılık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra, AFAD, UMKE ve polis ekipleri TOMA ile yangına müdahale etti. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Yalı Caddesi üzerindeki bazı ev ve iş yerleri ile seralar yangından etkilendi. Bölge halkı yangının geniş alana sıçramaması için kovalarla su taşıyarak ekiplere destek oldu. Personelin yetersiz kaldığı anlarda zabıta ekipleri devreye girerek, itfaiye erlerine yardımcı oldu. Çok sayıda mahalleli, evlerini terk ederek güvenli noktalara geçti. Bazı vatandaşlar ise söndürme çalışmalarına destek verdi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev tamamen yanarken, 2 ev ile bir iş yeri ve depo da zarar gördü. Bir köpek çiftliğine ait kulübe yandı, bölgede bulunan at çiftliğindeki çok sayıda at ve köpek tahliye edildi. Hayvanların zarar görmemesi için çiftlik personeli büyük çaba sarf etti. Tahliye edilen hayvanlar güvenli alanlara götürüldü. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.

'EVİM KOMPLE YANDI, HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Yangının cam şişeler nedeniyle çıkmış olabileceğini söyleyen mahalle sakinlerinden Abdullah Avcıoğlu, "Sabah çarşıya gidiyordum. Yolun ön tarafına baktım itfaiye geliyordu. Şişeler patlamış galiba, öyle söylediler. Burada iki üç yerde yangın çıktı" dedi. Birol Çırak ise "Arkada yanan evin sahibi benim. Yaklaşık 3 saat önce yangın başladı. 2 saattir de itfaiye yangına müdahale ediyor. Evim komple yandı, hiçbir şey kalmadı. Bu yanan araba benim, ev benim. Alt kattaki ev de akrabamızın. Komple buralar yandı. Devletten yardım bekliyoruz. Yaşlı anam evdeydi sırtımda çıkardım ateşin içerisinden. Hiçbir şeyim kalmadı bittim. Üstümdekilerle kaldım, başka da bir şeyim yok" diye konuştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.