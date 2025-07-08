Antalya'da Çalılık Alanda Çıkan Yangın Seralara Sıçradı

Antalya'da Çalılık Alanda Çıkan Yangın Seralara Sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağıoba Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 serada zarar oluştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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