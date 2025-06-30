Antalya'da Buzdolabından Yangın Çıkti, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

ANTALYA'da bir evin mutfağında buzdolabından kaynaklanan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi, Altındağ Mahallesi 154 Sokaktaki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Dairede yalnız başına uyuyan İrfan Karaatlı, buzdolabından ses gelmesi üzerine uyanıp, kontrole gitti. Buzdolabının motorunun yandığını gören Karaatlı, alevleri söhdürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürüp, duman tahliyesi yaptı. Kolunda ve elinde küçük çaplı yanıklar olan Karaatlı'ya ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.