Antalya'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü

ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahibi olay yerine koşarak geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 3'üncü kattaki daireden duman yükseldiğini gören apartmanda oturanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi. Komşularının haber vermesiyle daire sahibi evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Nefes nefese kaldığı görülen ev sahibi kadın anahtarı eşine uzattı. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada apartmanda bulunan diğer daire sahipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkonlardan izledi.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,