Antalya'da Büyük Narkotik Operasyonu: 28 Kilo Esrar ve 43 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Antalya'da Ekim ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 28 kilo esrar, 43 kilo skunk ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 98 şahıs tutuklandı.

Antalya'da Ekim ayında yapılan narkotik operasyonlarında 28 kilo esrar, 43 kilo skunk, 7 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 kilo kokain, 135 bin adet sentetik ecza, 1 kilo 500 gram kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (yaklaşık 3 milyon kullanımlık) ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu madde arzını önleyerek geleceğin teminatı olan gençleri, kötü alışkanlıklardan korumak, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

98 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı

Bu çerçevede 2023 yılı ekim ayında, 943 uyuşturucu madde olayında bin 44 şahsa adli işlem yapıldı. Aranması olan 65 şahıs yakalanarak, 98 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

A4 maddesi yaklaşık 3 milyon kullanımlık

Bu olaylarda; 28 kilo esrar, 43 kilo skunk, 7 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 kilo kokain, 135 bin adet sentetik ecza, 1 kilo 500 gram kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (yaklaşık 3 milyon kullanımlık), 5 bin 400 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 30 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 56 adet fişek ele geçirildi. - ANTALYA