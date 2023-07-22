Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybetti

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi semtinde yer alan butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı butik otelde çıktı. Otelden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Aci Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangında 2 turist yaşamını yitirdi. 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından bölgeye gelen savcı, otel içerisinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.