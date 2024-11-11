Antalya'da Büfede Çıkan Yangın Malzemeleri Kullanılamaz Hale Getirdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cadde üzerinde bulunan büfe çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Serik'e bağlı Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi üzerinde Ali Güzel'e ait gıda satış büfesinde dün gece yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelerek yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası büfedeki malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İşyeri sahibi Ali Güzel, Sabah adliyede bir evrak işim vardı oraya giderken iş yerimde yangın olduğunu gördüm. Direkt polise giderek durumu haber verdim. Olayla ilgili başka bilgim yok. Dün saat 18.00- 19.00 gibi buraya geldim. Kontrol ettim. Çünkü 2 gün adliyede işim olduğu için iş yerime uğrayamamıştım. Dün saat 18.30'da hiçbir şey yoktu. Düşmanım olduğu için adliyeye gidiyorum belki ondan da olmuş olabilir dedi.

HABER- KAMERA Namık Kemal KILINÇ - ANTALYA