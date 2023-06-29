Antalya'nın Serik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı. Şüpheli, daha önce de eşinden ayrılmamak için intihar girişiminde bulunmuştu.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüpheli M.Ö. boşanma aşamasında olduğu ve 22 aydır ayrı yaşadığı eşi Serpil Ö'nün evine geldi.

M.Ö. oturduğu dairenin elektriği ve su tesisatını kapattığı Serpil Ö'nün dışarı çıkmasını bekledi.

Kontrol için daireden dışarı çıkan eşini zorla eve sokan M.Ö. tartıştığı Serpil Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evden ayrıldı.

Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Serpil Ö, gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Serik'teki özel bir hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 çocuk annesi Serpil Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polislerce evinde gözaltına alınan M.Ö. ise çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan M.Ö.'nün daha önce eşinden ayrılmamak için 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.