Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım eden arkadaşı F.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Temirhanoğulları, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, karşılık vermedi.