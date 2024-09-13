Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım eden arkadaşı F.İ., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım eden arkadaşı F.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Temirhanoğulları, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, karşılık vermedi.