Antalya'da 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazze'de yaşamını yitiren çocuklar anıldı

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de okula başlayamayan çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ile beraberindekiler, Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya geldi.

"Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürdü" yazılı pankartların yer aldığı etkinlikte, İsrail saldırılarında öldürülen çocukların fotoğrafları sıraların üzerine konuldu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alkan, yaptığı konuşmada, Türkiye'de milyonlarca çocuğun okullarına gittiğini ancak Gazze'de durumun bambaşka olduğunu söyledi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katlettiğini ve yüzlerce okulun enkaza döndüğünü ifade eden Alkan, Gazze'de eğitim hakkının yok edildiğini vurguladı.

Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikasının bile olmadığını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, 'Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır.' Biz de 81 ilimizden sesleniyoruz, katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, bugün morglarda yan yana diziliyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede 'insan onuru' diye yazan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede dünyanın dört bir yanında krizlerde ses yükselten, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip kurumlar, örgütler, yapılar?"

Alkan, İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden bu katliamları sürdürerek uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını her geçen gün aşındırdığını dile getirdi.