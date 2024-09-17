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Antalya'da Boş Arazide Bir Kişi Ölü Bulundu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İncelemelerde kişinin yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edildi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

İnceleme antalya Kepez

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