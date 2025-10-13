Antalya'da Borç Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: İş İnsanı Vuruldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Selman Ç. (30), borç anlaşmazlığı yaşadığı iş insanı Hasan Doğan'a (56) pompalı tüfekle ateş etti. Kasığından yaralanan Doğan hastaneye kaldırılırken, Selman Ç.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 10 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Doğan ile Selman Ç. arasında bir süredir borç anlaşmazlığından dolayı husumet bulunuyordu. Otomobille Doğan'ın evinin bulunduğu sokağa gelen Selman Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan Doğan yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma yaptı. Yaralı Hasan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde Doğan'a ait kan izleri dikkati çekti. Yaralı Doğan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, Selman Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Haber- Kamera: İrem BAŞDAŞ- Adem AKALAN/ANTALYA, -