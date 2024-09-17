Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 30'lu yaşlardaki bir erkek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, dalga nedeniyle zorlanan adamı deniz simidi ile karaya çıkardı.

ANTALYA'da Sahil Güvenlik ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren 30'lu yaşlardaki erkeği, deniz simidiyle kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı Sahili falezler kısmında meydana geldi. Kayalıkların olduğu noktaya yakın yerde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, dalganın da etkisiyle su yüzeyinde durmakta zorlanan 30'lu yaşlardaki erkeğe ucu ipe bağlı deniz simidi fırlattı. Deniz simidini tutan suyun içerisindeki kişi, ekipler tarafından bota alınarak karaya çıkartıldı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği kurtarma çalışması sırasında, görevlilerin 'Sakin ol, ipi tut, ipi tut' diye bağırması dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili Sahil Güvenlik Denizcilik Güvenlik Kurtarma Olaylar 3-sayfa Antalya Güncel Yaşam

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? GS Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı? 17-18 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });