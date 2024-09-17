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Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı

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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 30'lu yaşlardaki bir erkek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz simidiyle kurtarıldı. Olay, Konyaaltı Sahili'nde kayalıkların yakınında meydana geldi.

ANTALYA'da Sahil Güvenlik ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren 30'lu yaşlardaki erkeği, deniz simidiyle kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı Sahili falezler kısmında meydana geldi. Kayalıkların olduğu noktaya yakın yerde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, dalganın da etkisiyle su yüzeyinde durmakta zorlanan 30'lu yaşlardaki erkeğe ucu ipe bağlı deniz simidi fırlattı. Deniz simidini tutan suyun içerisindeki kişi, ekipler tarafından bota alınarak karaya çıkartıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği kurtarma çalışması sırasında, görevlilerin 'Sakin ol, ipi tut, ipi tut' diye bağırması dikkati çekti.

Haber: Adem AKALAN/ ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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