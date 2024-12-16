Antalya'da bodrum katında çıkan yangında baba, madde bağımlısı oğlunu kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılsaray Mahallesi'ndeki bodrum katındaki evinden dumanlar çıktığını gören Mahmut A. durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Mahmut A. bu sırada evine girerek dumandan hafif şekilde etkilenen oğlu İ.A'yı (31) dışarıya çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri yangını kasten çıkardığı öne sürülen İ.A'yı gözaltına aldı.

Baba Mahmut A, gazetecilere, oğlunun 5 yıldır madde bağımlısı olduğunu belirtti.

Oğlunun intihar amaçlı yangını çıkardığını öne süren Mahmut A, "Eve güçlükle girerek oğlumu kurtardım. Ben de az kalsın dumandan etkilendiğim için evden çıkamayacaktım. Oğlumun 3 yabancı dili var, otellerde çalıştı ama uyuşturucu nedeniyle hayatı karardı. Oğlumun kurtarılmasını istiyorum." dedi.