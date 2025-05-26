Antalya'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari araca çarpan 9 yaşındaki Suriyeli Muhtesim Alkhshman, 10 gün süren tedavisinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Suriyeli Muhtesim Alkhshman (9), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya- Alanya D400 kara yolunda 15 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada; M.A.D. yönetimindeki 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Muhtesim Alkhshman'a çarptı. Yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan M.A.D. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Hastanede 10 gündür tedavisi devam eden Muhtesim Alkhshman, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Diğer yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhtesim Alkhshman'a, gelen hafif ticari aracın çarpması ve çocuğun savrulması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.