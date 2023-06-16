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Antalya'da Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: Çocuklar Yaralandı

Antalya'da Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: Çocuklar Yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletle otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet üzerinde bulunan çocuklar yaralandı. Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5010 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Eşref Karamancı'nın kullandığı 07 YCJ 03 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Mustafa Can İçmen ve Eymen Samur isimli çocukların kullandığı bisikletlerle çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletle otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet üzerinde bulunan çocuklar yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5010 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Eşref Karamancı'nın kullandığı 07 YCJ 03 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Mustafa Can İçmen ve Eymen Samur isimli çocukların kullandığı bisikletlerle çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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