Antalya'da Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde kontrolsüz şekilde U dönüşü yapan bisiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sanayi istikametinden Üniversite istikametine seyir eden Enes Nuri Kızgın'ın kullandığı bisiklet, yaya geçidinden kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı sırada Serdar O.'nun kullandığı 07 ACL 906 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA