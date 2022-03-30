Antalya'da birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler

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Antalya'da birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan bir kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan bir kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya L Tipi Cezaevinden firar eden ve birçok suçtan aranma kaydı bulunan Ç.E.'yi Side Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Hisarcık, Manavgat, Cezaevi, Antalya, Güncel, Haberler

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