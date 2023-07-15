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Antalya'da bir otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin inşaatında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 10 itfaiye ekibi ve 6 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otel inşaatında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin inşaatının 5'inci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle diğer katlara sıçradı.

İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 10 itfaiye ekibi ve 6 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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