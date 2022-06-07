Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler

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Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Serik'te Kur'an-ı Kerim'e tekme atıldı" yönündeki paylaşımlar üzerine, açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir."

Açıklamada, idari olarak ise öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin başlatıldığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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