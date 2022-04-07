Antalya'da bir kişiyi bıçaklayıp çatıdan atarak öldürdükleri iddia edilen iki sanık yargılanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişiyi bıçaklandıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Tuğçe S, olay günü eşiyle Kovid-19'a yakalandıkları için izolasyonda olduklarını söyledi.

Karantina nedeniyle eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve intihar etmeyi düşündüğünü söylediğini savunan sanık, eşinin "Arabadan bir şey alacağım." diyerek evden çıktığını dile getirdi.

Tuğçe S, eşi gittikten sonra otomobilin anahtarını ayakkabılığın üzerinde görmesi üzerine apartmanda "Suat" diye bağırdığını, yanıt alamayınca balkondan etrafı kontrol ettiğini anlattı.

Daha sonra durumu bildirdiği ağabeyiyle çatıya çıktıklarını dile getiren Tuğçe S, "Suat benim geldiğimi görünce cinnet getirdi, 'Tuğçe geldi' diye ellerini başına vurdu. Balıklama bir şekilde çatıdan aşağıya atladı. Üzerime atılı suçlamaları ve iftiraları kabul etmiyorum. Suat tamamen kendi inisiyatifiyle intihar etti." dedi.

Tuğçe S. atlamadan önce eşinin üzerinde kan izi veya elinde bıçak görmediğini kaydetti.

Sanık Alim T. de eniştesiyle intihar etmeden önce çatıda yaklaşık 5-6 dakika görüştüğünü, bu süre zarfında üzerinde bir yara veya elinde bıçak görmediğini ifade etti.

"25 bıçak darbesi almış"

Tanık olarak dinlenen Yasemin S. ise ağabeyinin intihar edecek bir kişi olmadığını belirterek, "Ailecek plan yapıp ağabeyimi vahşice katlettiler. Lütfen bu dosyayı irdeleyin, buradan zaten cinayet çıkacak. Kusursuz cinayet yoktur. Bunlar yaptıklarının cezasını çeksinler. Adalet yerini bulsun. 25 bıçak darbesi almış bir insan, 17'si ölümcül." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Hakan Yıkılmaz ise "Bayram" isimli karşı komşusunun kendisini yatalak annesine zarar vermekle tehdit ederek zorla yalan ifade verdirdiğini ileri sürdü.

Bu kişinin isteği doğrultusunda savcıya maktulü iki kişinin çatıdan attığı yönünde ifade verdiğini iddia eden Yıkılmaz, "Sonra cinayet bürodan polis eve geldi. Cinayet polisine tüm gerçeği anlattım. Çatıdan birilerinin Suat S'yi attığını görmedim, baskı altındayken o şekilde ifade verdim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tuğçe S. ve Alim T'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi A.T. "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.