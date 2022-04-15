Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren B.S. (19) ile ona yardım eden E.C'yi yakın takibe alan polis ekipleri, otomobille kaçan zanlıları Alanya ilçesinde yakalayarak Serik'e getirdi.

Limoncu'nun, eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. ve E.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne Z.U'nun, dün olaydan birkaç saat önce Serik Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, kendisini tehdit eden oğlu B.S. hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

B.S. Kökez Mahallesi'nde kiraladıkları eve eşya taşıyan Burhanettin Limoncu'yu dün pompalı tüfekle kovalamış, dükkana sığındığı sırada birkaç el ateş ederek ağır yaralamıştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

AA / Servet Tümer - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet, Araştırma, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title