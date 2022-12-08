Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü Güncel Haberler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen kişi gözaltına alındı. Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, Yusuf T. (37) ve annesi Zübeyde T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T, annesini bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zübeyde T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yusuf T. gözaltına alırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Kaynak: AA / Güncel Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.