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Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Güncel Haberler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak'ta bir kişinin yarı çıplak halde yerde hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı iş yerlerine ait dubalarla çevrildi.

İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sokakta yaşadığı değerlendirilen kişinin eşyaları poşete konularak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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