Antalya'da bir kişi silahla yaralandı Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Özgür Akçam yönetimindeki 32 AAU 662 plakalı ticari aracın önü, Güllerpınarı Mahallesi Şahoğlu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralanan Akçam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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