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Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Selçuk Mahallesi Recep Bilgin Park'ında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Bilgin Muratpaşa Antalya Selçuk Güncel Haberler

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