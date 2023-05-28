Antalya'da bir kişi kamyonetin altında ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi kamyonetin altında ölü bulundu. Kamyonetin sahibi Hasan Tıbık'ın aracını kontrol ederken kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi kamyonetin altında ölü bulundu.

Yunuslar Mahallesi'ndeki yol kenarında bulunan 07 EP 460 plakalı kamyonetin altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kamyonetin sahibi Hasan Tıbık (59) olduğu, dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çiftçilik yaptığı öğrenilen Tıbık'ın, arıza yapan aracının kamyonetini kontrol etmek için altına girdiği sırada aniden hareket etmesiyle aracın ön tekerinin altında kaldığı tahmin ediliyor.