Antalya'da bir kişi gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu öldürdü - Haberler

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Antalya'da bir kişi gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu öldürdü

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da bir kişi gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu öldürdü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu tüfekle öldürdü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu tüfekle öldürdü.

Murtuna Mahallesi'nde dün akşam zanlı Mehmet P. otomobilin içinde müzik sesini çok açtığı iddiasıyla komşusu Ramazan Kahraman (39) tarafından uyarıldı.

İki komşu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet P, evinden aldığı tüfekle, Kahraman'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Ramazan Kahraman, Antalya, Müzik, Güncel, Haberler

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