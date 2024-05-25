Antalya'da bir kişi dükkanında ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Gençlik Mahallesi'nde bulunan bir kuaför dükkanında Metin Gülçopur isimli kişi ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından durumu fark edilen Gülçopur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi dükkanında ölü bulundu.
Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti.
Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.