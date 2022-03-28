Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Bağlan (73), Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götüreceğini söyleyip ayrıldı.

A.D, veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seranın etrafında toplanan mahalleli, gözyaşı döken Bağlan'ın ortağı A.D'yi teskin etmeye çalıştı.

Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Adli Tıp, Antalya, Otopsi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title