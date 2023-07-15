Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Anafartalar Caddesi'ndeki bir bankta hareketsiz yatan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ölü olarak tespit edildi. Muharrem Nadi Baran'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.