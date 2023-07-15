Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Anafartalar Caddesi'ndeki bir bankta hareketsiz yatan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ölü olarak tespit edildi. Muharrem Nadi Baran'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.
Anafartalar Caddesi'ndeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Muharrem Nadi Baran'ın (65) hayatını kaybettiğini belirledi.
Baran'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel