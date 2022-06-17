Antalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü - Haberler

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Antalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü

AA - Servet Tümer - Güncel
Antalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Mahallesi'nde yaşayan O.M. (24), eşi Selda (25), 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su ve 7 aylık oğlu Ata'yı av tüfeğiyle vurdu. 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan yaralı O.M ve eşi, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Selda M, kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen O.M, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Oğlunun oturduğu evin zemin katında yaşayan anne Beyhan M, fenalık geçirdi.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

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