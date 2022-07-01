Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 2436 Sokak'ta tartıştığı N.C'yi (39) boynundan ve sırtından yaralayan şüpheli Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Ö.G'yi Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden N.C'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dün Kepez ilçesinde sokakta gördüğü N.C. ile tartışan Ö.G, yanında bulundurduğu bıçak ile kadını boyun ve sırt bölgesinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title