Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti - Haberler

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Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan şahsa çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan şahsa çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Molla Yusuf Mahallesi'nde, bir kişi, tartıştığı kadına, boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra şiddet uygulamaya devam etti.

Kadının yardım çağrısı üzerine bu kişiye çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen şahıs, bazılarının araya girmesiyle öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

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