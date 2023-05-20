Antalya'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

Antalya Kepez ilçesinde, uzaklaştırma kararı olan Metin Sümer (32), tartıştığı eşi Ceylan Sümer'i (30) boynundan ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında evde çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları da bulunuyordu.

ANTALYA'da, uzaklaştırma kararı olan Metin Sümer (32), tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i (30) boynundan ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Metin Sümer, eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra yakınlarını arayarak durumu anlattığı öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Daha önce uzaklaştırması olan ancak bir süre önce eşiyle barışan Metin Sümer, eşi Ceylan Sümer ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Sümer, ekmek bıçağıyla dört çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı.

Ekiplerin yaptıkları incelemede Metin Sümer'in uzaklaştırma kararının olduğu ve eşinin 2 ay önce Diyarbakır'dan yanına geldiği öğrenildi. Kocası tarafından öldürülen Ceylan Sümer'in cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.