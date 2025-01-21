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Antalya'da Bir Haftada 483 Suçlu Yakalandı

Antalya'da Bir Haftada 483 Suçlu Yakalandı
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Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 483 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Valilik, suçların azaltılması ve önlenmesi adına yürütülen çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Antalya'da polis ekiplerince bir haftada yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 483 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada yürütülen çalışmalarda aralarında firari hükümlülerinde bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 483 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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